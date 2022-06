Union SG zoekt naar offensieve versterking: 'Ex-speler van Anderlecht en Mechelen in de belangstelling van de Brusselaars'

Volgens MSV Foot toont Union SG interesse in Sofiane Hanni. De middenvelder, met een verleden bij Anderlecht en Mechelen, is momenteel actief bij Al-Gharafa in Qatar waar zijn contract afloopt.

Union SG is op zoek naar offensieve versterkingen om het vertrek van Deniz Undav op te vangen. Hiebij zou de nummer twee uit het afgelopen seizoen interesse tonen in een oude bekende uit onze competitie. MSV Foot meldt dat Union SG het dossier van Sofiane Hanni bekijkt. Gesprekken zijn er nog niet. De Algerijn met een verleden bij Mechelen en Anderlecht is einde contract bij Al-Gharafa en kan transfervrij vertrekken. In april gaf de middenvelder mee een terugkeer naar België niet uit te sluiten (lees hier). Afgelopen seizoen scoorde Hanni vijf keer in 18 competitiewedstrijden. #MERCATO šŸ“² || L’Union Saint-Gilloise s’active en coulisses: priorité absolue - renforcer son secteur offensif.



Le club bruxellois étudie plusieurs pistes dont celle menant à Sofiane Hanni.



— š— SV FOOT (@MSVFoot) June 12, 2022