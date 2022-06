Gent brengt bod uit op Torunarigha, maar dat wordt geweigerd, kapers op de kust

Bij KAA Gent doen ze er alles aan om Jordan Torunarigha in de Jupiler Pro League te houden. Een eerste bod wordt afgewezen door Hertha Berlijn.

Jordan Torunarigha maakte sinds januari indruk in de Jupiler Pro League. KAA Gent huurde hem van het Duitse Hertha Berlijn zonder aankoopoptie, maar nu zouden ze hem toch graag houden. Volgens Kicker brachten de Gentenaren een bod van anderhalf miljoen uit, maar dat werd geweigerd.

Als ze bij Gent Torunarigha ook volgend seizoen in de Ghelamco Arena willen zien spelen zullen ze dus wat dieper in de buidel moeten tasten. Zijn marktwaarde bedraagt immers ook 5 miljoen euro. Dat er ook Duitse en Engelse clubs interesse tonen in de verdediger is geen goed nieuws.