🎥 Andrew Redmayne is niet aan zijn proefstuk toe: ook in 2019 besliste Australische doelman penalty shootout op uiterst bizarre manier

Andrew Redmayne. Amper 3 wedstrijden voor Australië gespeeld, maar gisteren (met zijn bijzonder gekke strafschoppen-serie) dé nationale held voor The Aussies, die zich ten koste van Peru plaatsten voor het WK. Het is echter niet de eerste keer dat de keeper zijn tegenstander zo weet af te leiden.

Graham Arnold, de bondscoach van Australïë, deed gisteren een 'Van Gaaltje'. Op het einde van de verlengingen, het stond toen 0-0 tegen Peru, haalde hij keeper Mathew Ryan (ex-Club Brugge) naar de kant om 'penaltykeeper' Andrew Redmayne tussen de lijnen te brengen voor de strafschoppen. Iets wat Van Gaal met Tim Krul op het WK 2014 eveneens deed (en met succes, want Krul bezorgde Nederland een halve finale tegen Argentinië).

Zelfde resultaat, ook Australië won er zijn stafschoppenreeks mee, al was Andrew Redmayne wel iets opvallender dan Tim Krul, en dan drukken we het nog licht uit. De 33-jarige keeper stond de hele reeks lang als een gek op zijn lijn te huppelen en springen, hetgeen de Peruviaanse spelers serieus leek af te leiden. Australië treurt echter niet, want door een beslissende save op de laatste penalty plaatste het zich ten koste van het Zuid-Amerikaanse land voor de Wereldbeker in Qatar.

Vandaag in 2014 wisselde bondscoach #LouisvanGaal Jasper Cilllessen voor Tim Krul net voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica🇨🇷 in de kwartfinale van het WK. En toen gebeurde er dit... ⤵️ pic.twitter.com/EhgvWm6bVA — Staantribune (@Staantribune) July 5, 2021

Niet vies van dansje in strafschoppenreeks

Andrew Redmayne is echter niet aan zijn proefstuk toe. Ook in de eigen Australische competitie deed de keeper van Sydney FC dezelfde vreemde bewegingen in de finale om het kampioenschap tegen Perth Glory in 2019. Geen wonder dat Redmayne, die op dit moment nog steeds keeper is van Sydney FC, zijn gehele carrière in Australië gekeept heeft...

Penaltykeeper inbrengen niet altijd garantie op succes

Andrew Redmayne's vreemde tactiek om tegenstanders tijdens penalty shootouts af te leiden, lijkt te werken. Al is een penaltykeeper in de verlengingen inbrengen daarentegen geen garantie op succes.

27 februari 2022: Thomas Tuchel brengt Kepa Arrizabalaga op het veld om de penalty-held te worden in de League Cup-finale tegen Liverpool, maar dat loopt helemaal verkeerd af. De Spaanse doelman houdt geen enkele strafschop tegen, en mist op de koop toe zelf de beslissende strafschop, waardoor Liverpool de beker in de lucht mag steken. Pijnlijk.