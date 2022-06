'Atalanta komt naast Kouamé nog spelers van Genk en AA Gent in België halen'

Atalanta heeft zijn scouts de afgelopen maanden duidelijk naar de Jupiler Pro League gestuurd.

Eerder was al duidelijk dat het Italiaanse Atalanta zijn zinnen had gezet op Christian Kouamé van RSC Anderlecht. Maar dat zijn lang niet de enige spelers uit 1A die het op het oog heeft.

Volgens de La Gazzetta dello Sport staan ook spelers van Racing Genk en AA Gent onder de aandacht van de Italiaanse club.

Voor de defensie zou gehoopt worden op Jhon Lucumi, zoals eerder geweten, maar nu zou ook Joseph Okumu een mogelijk transferdoelwit zijn.

De Keniaan is pas sinds vorig jaar in Gent aan de slag. Hij heeft echter nog een contract tot 2025 in de Ghelamco Arena.