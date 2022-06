Bernd Storck over de Belgische competite: "Hij is een van de beste spelers op zijn positie in België"

De Bosnische aanvaller kwam in 2020 van RB Salzburg naar Eupen voor een bedrag van twee miljoen euro. De 27-jarige, wiens contract in juni 2023 afloopt, is het doelwit van verschillende Belgische en buitenlandse clubs.

Dinsdag werd Bernd Storck aan de pers voorgesteld als nieuwe coach van Eupen. De Duitse coach sprak over zijn doelstelling en zijn spelfilosofie. Hij sprak ook over de kern en weet dat hij snel een nieuw team zal moeten heropbouwen. Toen de training werd hervat, moest hij het zonder Smail Prevljak, die van Bosnië teruggekeerd, stellen. Maar als het op de Bosnische international aankomt, komt de Duitser er swingend uit. "Er is geen twijfel dat ik alles zal doen om hem te behouden en ik heb met hem gesproken. Hij is een van mijn belangrijkste spelers voor het systeem dat we willen spelen", zei de Duitse coach. Doelpunten Om het geplande systeem uit te voeren wil Bernd Storck nieuwe spelers halen. "We moeten een goed team rond Prevljak bouwen om hem meer doelkansen te geven. Ik ben er zeker van dat hij meer doelpunten zal maken dan vorig seizoen (16 stuks). Zeker een van de beste spelers op zijn positie in België", concludeerde Storck over Prevljak.