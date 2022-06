OFFICIEEL: Essevee heeft eerste zomerversterking beet en haalt assistenkoning van 1B naar Gaverbeek

De deal was al eventjes in kannen en kruiken, maar ondertussen is ook de bevestiging een feit. Nicolas Rommens verlaat RWDM en gaat voor Zulte Waregem voetballen.

Zulte Waregem heeft op die manier niet alleen de sterkhouder van RWDM, maar ook meteen de assistenkoning - de 27-jarige spelverdeler leverde elf beslissende passes af - van 1B beet. Momenteel zijn er nog geen details over de duur van het contract gekend. "Onze club heeft er alles aan gedaan om onze aanvoerder bij RWDM te houden", klinkt het bij de Brusselse tweedeklasser in Het Nieuwsblad. "Hij gaf echter aan dat hij graag op een hoger niveau wou voetballen. We wensen hem dan ook alle succes bij zijn nieuwe uitdaging."