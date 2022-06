UPDATE: Antwerp weet woensdag waar het aan toe is, deze negen clubs behoren tot de mogelijkheden

Het vorige seizoen is nog niet helemaal gedaan of daar is het volgende alweer bijna helemaal. En er gaat gespeeld worden, ook in Europa.

UPDATE: De 'voorloting' is ondertussen gebeurd. Voor Antwerp zijn er nog negen mogelijkheden overgebleven. Het Sloveense Koper of de winnaars van vier eerdere duels: Inter Turku - Drita, Ruzumberok - Zalgiris, Magpies - Crusaders en Borac Banja Luka - B36 Torshavn. De eerste ploeg die Europees in actie komt namens België is Antwerp, dat op 21 en 28 juli al aan de slag moet in de tweede voorronde van de Conference League. Daarin is Antwerp - net als in een eventuele derde voorronde - zeker nog reekshoofd. Tegenstander wordt een ploeg uit de eerste kwalificatieronde. Woensdag loting Woensdagochtend verdeelt de UEFA de mogelijke tegenstanders in groepen voor de loting, voorlopig zijn er nog 60 ploegen mogelijk. Onder meer Basel en AZ worden vermeden, maar verder is veel mogelijk: van IJsland (Breidablik) tot Azerbeidjzan (Gabala). Waarheen het ook is: supporters mogen er niet mee na een Europese sanctie tegen The Great Old.