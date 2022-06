Wim De Decker voorgesteld bij Waasland-Beveren: "Juiste spelers vinden"

Waasland-Beveren, binnenkort SK Beveren, heeft de nieuwe T1 voorgesteld.

Voor De Decker is Beveren een speciale club. “Ik loop hier al van mijn tien jaar rond”, klinkt het. “Ik ben een rationeel mens, maar het emotionele maakt de 'match' hier compleet.”

“Hij kent de competitie en de concurrentie en weet wat het is om teams weer naar eerste klasse te leiden”, zegt sportief directeur Jordi Condom. “Bovendien kan hij ons helpen om de juiste spelers te vinden voor ons project. We zijn daar volop mee bezig.”

Of de promotie de ambitie is wordt nog niet gezegd door De Decker. “Uiteraard wil elke club in 1B dat, maar het is nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. Er is nog te veel onduidelijkheid over de spelersgroep en de concurrentie. Binnen een aantal weken zullen we al veel meer kunnen zeggen.”

“Ik vind het belangrijk dat je de signatuur van een coach ziet in een elftal. Ik sta voor verzorgd, aanvallend voetbal met vooral veel beweging en dynamiek, en als het kan ook attractief. Er moet ook opnieuw een connectie komen met de supporters. Ik heb zelf meegemaakt hoe het hier kan zijn op de tribunes en daar moeten we weer naartoe.”