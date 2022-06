'Anderlecht mag Zirkzee helemaal vergeten: Knaltransfer in de maak'

Anderlecht droomde luidop om Zirkzee nog een jaartje langer in het Lotto Park te houden.

Zirkzee werd door Anderlecht gehuurd van Bayern München, waar hij nog een contract heeft voor komend seizoen. Ideaal moment voor een transfer dus, al wil Zirkzee vooral naar een ploeg waar hij de nodige minuten pakt.

De vraagprijs zou om en bij de 10 miljoen euro zijn, iets wat voor Anderlecht onmogelijk te betalen is. Volgens SPORT1 is er een knaltransfer in de maak voor de Nederlander.

Hij zou bij Ajax aan de slag kunnen, als vervanger voor Sebastien Haller die deze zomer wellicht kan vertrekken. Ook bij Bayern zelf zijn er mogelijkheden, maar wellicht minder dan Zirkzee zelf voor ogen heeft.