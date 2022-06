België wil langer door met Martinez: "Is dat niet wat voorbarig?" en "Wie wil dat dan? Heel vreemde situatie"

Opvallend nieuws vanuit Tubeke, waar de Belgische voetbalbond langer door wil met bondscoach Roberto Martinez. "Is dat niet wat voorbarig?"

Roberto Martinez ligt tot en met het WK onder contract, maar de Belgische voetbalbond wil hem nog minstens zes maanden langer houden.

Zo moeten ze niet op zoek naar een nieuwe oefenmeester midden in een seizoen en kunnen ze meteen verderbouwen richting EK 2024, lijkt het idee te zijn.

Voorbarig?

"Is dat niet een beetje voorbarig, heren van de bond? Moeten we niet eerst even dat WK in Qatar afwachten?", is Jan Mulder duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Waarop Marc Degryse meteen inpikt: "Ik vind dat een heel vreemde situatie. Martínez is bondscoach én technisch directeur, wie wil dan graag verder? Is dat de CEO Peter Bossaert die dat wil? Neen, zes jaar is een mooie periode geweest voor Martínez. Het WK in Qatar zal bepalen of hij al dan niet een mooie exit krijgt."