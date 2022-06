Geen discussie meer: nieuw competitieformat staat vast, met halvering van de punten

Volgens het Nieuwsblad staat het nieuwe competitieformat vast. De Pro League heeft het nieuwe voorstel goedgekeurd, maar voerde één wijziging. De punten zullen alsnog gehalveerd worden bij de start van de Play-Offs

Het nieuwe competitieformat met 16 ploegen in 1A en 16 ploegen in 1B staat vast. De eerste zes nemen na de reguliere competitie deel aan Play-Off 1. Die punten zullen bij de start gehalveerd worden. Hetzelfde geldt voor Play-Off 2. De nummers zeven tot en twaalf nemen het onderling tegen elkaar op voor een eventuele laatste Europese ticket. De uiteindelijke nummer vier uit Play-Off 1 en nummer één uit Play-Off 2 spelen onderling voor het laatste ticket die recht geeft op Europees voetbal.

Behoud

De laatste vier in de stand nemen het na de reguliere competite nog een laatste keer tegen elkaar op. Enig verschil is dat de punten in tegenstelling tot Play-Off 1 en 2 niet gehalveerd worden. Wie na de confrontaties op de 15de en 16de plaats eindigt degradeert naar 1B. De 14de in de stand vecht het uit met de derde uit 1B.

De eerste twee uit 1B promoveren rechtstreeks naar 1A, terwijl de derde barragewedstrijden speelt tegen de nummer 14 uit 1A. Beide divisies bestaan uit 16 ploegen en het nieuw competitieformat gaat in het seizoen 2023-2024 van start. Met het gevolg dat we komend seizoen minstens drie dalers hebben.