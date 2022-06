KV Oostende plant galawedstrijd in: Nederlandse subtopper op bezoek

KV Oostende ontvangt op zondag 17 juli Vitesse voor een galawedstrijd. Ook meteen de laatste match van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Om de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in KV Oostende goed af te sluiten, spelen ze op zondag 17 juli een laatste oefenwedstrijd tegen Vitesse uit Nederland. Het duel gaat om 15u van start in de Diaz Arena. De subtopper van de Eredivisie eindigde vorig seizoen op een zesde plaats in de reguliere competitie. In de barragewedstrijden voor Europees voetbal ging het onderuit tegen AZ Alkmaar.

De verdediging van Oostende moet Loïs Openda alvast niet vrezen. De Belgische aanvaller werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Vitesse, maar die huurovereenkomst is nu afgelopen. Het weekend na de galawedstrijd gaat het nieuwe seizoen van start in België.