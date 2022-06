Dion De Neve maakt de gevoelige overstap van Zulte Waregem naar Kortrijk: "In het begin zag ik zo'n transfer niet echt zitten"

De jonge Dion De Neve maakte de gevoelige overstap van Zulte Waregem naar Kortrijk. Hij blikt terug op die transfer.

Zulte Waregem blijft verbaasd achter nadat jeugspeler Dion De Neve de club verlaat voor een avontuur bij de grote rivaal KV Kortrijk. "Ik zat graag bij Essevee. Ik had een contract tot het einde van juni en ik bleef wachten op een voorstel van de club, maar dat kwam er niet. Eind december nam KV Kortrijk contact op met mijn manager, maar ik zag die overstap eerst niet zitten. Toch moet je naar iedere partij luisteren", vertelt de 21-jarige rechtsbuiten bij Het Nieuwsblad.

"Belhocine gaf mij meteen een geruststellend gevoel”, vertelt de jongeling over z'n nieuwe trainer. “Ik kan me vinden in de ambities en het sportieve project van KV Kortrijk. Dat de club mij een meerjarig contract aanbiedt, zegt ook wel iets vind ik. Natuurlijk snap ik de frustraties bij Zulte Waregem. Ik doorliep er de jeugdreeksen, maakte mijn profdebuut en had een belangrijk aandeel in sommige belangrijke wedstrijden. Uiteindelijk moet je ooit eens een keuze maken en voor jezelf kiezen om verder te kunnen gaan in je carrière”, besluit Dion De Neve bij Het Nieuwsblad.