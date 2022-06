📷 Aleksandar Kolarov neemt drastisch besluit nadat hij geen nieuw contract krijgt bij Inter

Het contract van de 36-jarige Servische verdediger loopt eind deze maand af bij Inter en het was duidelijk dat een verlenging er niet in zat.

Kolarov heeft dan maar besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. “Ik heb altijd geweten dat deze dag vroeg of laat zou komen en ondanks dat, ben ik dankbaar dat ik heb kunnen realiseren wat altijd mijn droom is geweest”, klinkt het in een eerste reactie.

Kolarov wil in het voetbalwereldje blijven en gaat de nodige opleidingen volgen om eerst scout en daarna ook sportief directeur te worden.

De Serviër speelde een groot deel van zijn carrière in de Serie A. Hij begon voor Lazio, maar trok daarna ook naar Manchester City. In 2020 trok hij naar Inter. Hij pakte twee titels in de Premier League, eentje in Italië, de FA Cup en ook twee keer de Coppa Italia.