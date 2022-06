Mbaye Leye is eerlijk na eerste oefenduel als trainer van Zulte-Waregem: "We zullen wedstrijden verliezen dit seizoen, maar..."

Na een half jaar zonder club te hebben gezeten heeft Mbaye Leye zijn eerste oefenwedstrijd achter de rug als trainer van Zulte Waregem. In een eerste oefenwedstrijd haalde Zulte het met 0-5 van KSV Oudenaarde.

"Ik ben tevreden na deze wedstijd. Niet vanwege het resultaat want dat doet er niet toe in wedstrijden als deze. Maar wel vanwege hetgene wat we hebben kunnen tonen. Sommige spelers speelden op meerdere posities en het is goed dat we al wat hebben kunnen proberen", klinkt het bij Leye na het oefenduel in Oudenaarde.

Vorig jaar sloeg de motor nooit aan bij Standard onder Mbaye Leye en werd hij de laan utigestuurd. Diens opvolger Luka Elsner bewees echter dat het vooral aan de kwaliteit van de Standard-kern lag dat de Rouches niet konden presteren. Dit jaar bij Zulte Waregem wil Leye zich alvast bewijzen als trainer.

"We zullen zeker en vast wedstrijden verliezen dit seizoen. Maar het gaat er dan ook over op welke manier we dat doen, met welke mentaliteit we op het veld staan. Ze moeten alles geven, professioneel en gedisciplineerd zijn", duidt hij zijn visie.