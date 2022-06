Jonge Belg van OHL transfervrij naar Nederland

Arthur Allemeersch trekt naar Top Oss. Hij vertrekt transfervrij bij OHL.

OHL is een jeugdproduct kwijt. Arthur Allemeersch trekt transfervrij naar Top Oss. De spits zal volgend seizoen spelen in de Nederlandse Eerste divisie. Allemeersch kwam uit de jeugd van OHL en speelde 6 wedstrijden in de Jupiler Pro League voor de club.

Bij Oss zien ze in hem een beweeglijke aanvallende speler die op meerdere posities uit de voeten kan. "Ik kan zorgen voor veel diepgang", zegt Allemeersch. "Ook ben ik vrij snel en kan ik goed de ruimtes bespelen. Hopelijk kan ik zo regelmatig een goal meepikken. Ik denk dat Oss de perfecte stap is om mij verder te ontwikkelen. Ik kijk al uit naar het seizoen."