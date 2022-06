De transfer van Youri Tielemans naar Arsenal lijkt 'on hold' te staan

Het leek er even op dat Youri Tielemans snel een speler van Arsenal zou zijn. Deze transfer zou nu even 'on hold' staan.

Arsenal ronde een aantal dagen geleden de transfer af van Fabio Vieira die werd weggehaald bij FC Porto. Dat kan u HIER lezen. Het leek erop dat ze snel werk zouden maken van de komst van Youri Tielemans, maar dit luk nu anders te zijn. Volgens GOAL wil Arsenal eerst nog een aantal andere transfers afronden (zowel inkomend als uitgaand) voor ze werk zouden maken van de komst van Tielemans. De 25-jarige middenvelder heeft nog een contract bij Leicester City tot medio 2023 en lijkt niet van plan om dit te verlengen. Als Leicester nog iets wil recupereren van de 45 miljoen euro die ze aan AS Monaco betaalden in 2019 zal het deze transferperiode moeten gebeuren.