Borussia Dortmund ziet eerste bod op Sebastien Haller van Ajax geweigerd worden

Borussia Dortmund heeft een eerste bod gedaan op Sebastien Haller, maar Ajax heeft dit geweigerd. 33 miljoen euro was niet genoeg voor de Amsterdammers. Ondertussen hebben Borussia Dortmund en Haller al wel een persoonlijke overeenkomst.

De 27-jarige Franse aanvaller kwam vorig seizoen 42 keer in actie voor Ajax en vond daarin 34 keer het doel en gaf 9 assists.

Borussia Dortmund are confident on Sebastien Haller deal. No issue on personal terms with French striker, while talks are in progress with Ajax about final fee and add-ons. 🟡⚫️ #BVB



Opening bid for €33m was not enough but Borussia Dortmund are on it.