📷 Fortuna Sittard verrast met Turkse topspits die wel heel bijzonder contract krijgt

Fortuna Sittard zorgt voor een bijzondere transfer met de komst van Burak Yilmaz.

De aanvaller staat voor zijn derde buitenlandse avontuur, na eerder in China en Frankrijk te hebben gespeeld. De 36-jarige Turk heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarige verbintenis, waarvan twee seizoenen als speler. De drie seizoenen daarop zal Yilmaz starten met het trainerstraject.

“Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard”, zegt Burak Yilmaz. “Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden. Maar eerst gaat de focus op mijn periode als speler bij de club. De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren.”

“Dit is een prachtige dag voor Fortuna Sittard, dat we een speler met deze status weten vast te leggen… Burak is ondanks zijn leeftijd nog enorm fit en gretig. We zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn ervaring van meerwaarde gaat zijn voor ons, zowel op als buiten het veld”, vertelt Sjoerd Ars, technisch manager van de club.

Goalgetter

Yilmaz speelde het leeuwendeel van zijn carrière in zijn vaderland. Hij debuteerde in 2004 in het shirt van Antalyaspor, de club uit zijn geboortestad. Daarna volgden periodes bij Besiktas, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor en Galatasaray.

Daarna koos de spits voor een avontuur voor het Chinese Bejing Guoan, om via opnieuw Trabzonspor en Besiktas neer te strijken bij Lille OSC. Met laatstgenoemde club werd Yilmaz twee seizoenen geleden nog kampioen van Frankrijk.

De cijfers van Yilmaz spreken voor zich. De teller staat inmiddels op 228 doelpunten in 416 competitiewedstrijden. In het shirt van Turkije kwam de spits tot 77 wedstrijden en 31 doelpunten, waaronder een hattrick tegen het Nederlands Elftal in maart vorig jaar.