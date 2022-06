Ook volgend seizoen een pronostiek- en managerspel: heeft u tips?

Net als de vorige seizoenen is er ook dit jaar opnieuw onze pronostiek en ons managerspel. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten. En versla de redactie!

Het seizoen 2021-2022 zit er intussen al even op. Een dikke proficiat aan de manager van Georges Best die zich met 2250 punten wist te kronen tot eindwinnaar 2021-2022. De top-10 ziet er als volgt uit:

1. Georges Best 2250 2. MarcDenys 2187 3. FANNY FANNY 2186 4. MaxPintel 2149 5. 1COOLFOX 2144 6. jsoons 2139 7. The Butcher 2137 8. sjh 2133 9. mister d 2132 10. Andre Dessart 2108

We hopen dat jullie hebben genoten van ons managerspel, en kijken al volop uit naar volgend seizoen!

Om het spelplezier nog te verhogen, hadden we graag even gepolst naar jullie mening. Voel jullie vrij om dit bericht te beantwoorden met een antwoord op volgende vragen:

- Wat is jullie algemene gevoel ivm het managerspel?

- Wat vind je het beste aan het managerspel?

- Wat kan er naar jouw gevoel beter?

- Welke aanpassing aan de regels had je graag gezien?

- Heb je nog ideeën om het managerspel te verbeteren?

We horen het graag! (mail naar bart@voetbalkrant.com)

Tot slot willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie deelname, en hopen dat jullie ook volgend seizoen van de partij zullen zijn.