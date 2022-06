Er is witte rook! 'Chelsea en Inter hebben een akkoord over terugkeer van Lukaku'

De deal is rond. Romelu Lukaku gaat opnieuw voor FC Internazionale voetballen. De medische proeven staan gepland, de officiële mededeling volgt eerstdaags.

De Italiaanse én Engelse media zijn eensgezind: Chelsea FC en FC Internazionale hebben een akkoord. Romelu Lukaku wordt voor één seizoen verhuurd aan FC Internazionale. Momenteel is er nog geen duidelijk over de (verplichte) aankoopoptie.

Met de verhuur is aanvankelijk acht miljoen euro gemoeid. Op die manier hebben Chelsea en Inter elkaar in het midden gevonden. Big Rom wordt in Milaan herenigd met Lautaro Martinez. Ook Paulo Dybala is op weg naar de Italiaanse vicekampioen.