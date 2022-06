Succescoach van Standard trekt naar Iraanse kampioenschap

De 49-jarige Ricardo Sa Pinto wordt de nieuwe coach van Esteghlal Teheran.

Esteghlal Teheran is de regerende Iraanse kampioen. Sa Pinto krijgt een contract voor één seizoen aangeboden. Woensdag zou hij zijn handtekening zetten.

Sa Pinto was coach van Standard in ons land in het seizoen 2017-2018. De Rouches eindigden toen als tweede en wonnen de beker. Zelf speelde hij bij Standard in het seizoen 2006-2007, zijn laatste seizoen als speler.

Sa Pinto was in het verleden nog trainer van Legia Warschau, Braga, Vasco da Gama, Gaziantep en Moreirense.