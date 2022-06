Napoli en Lille krijgen de politie over de vloer betreffende de transfer van Victor Osimhen

De politie heeft dinsdag een inval in kantoren van Napoli en Lille gedaan in het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Victor Osimhen. Via een ingewikkelde constructie stapte de Nigeriaan over van Lille naar Napoli

Zeventig miljoen euro was het bedrag dat Napoli neertelde voor Viktor Osimhen. Al werd er maar 50 miljoen effectief uitbetaald. Een aantal spelers bewandelde de omgekeerde weg die volgens beide clubs een transferwaarde van 20 miljoen euro waard waren. Vreemd genoeg werden zijn direct bij andere clubs gestald en uiteindelijk hun contract ontbonden. Zowel de Franse als de Italiaanse politie gingen op onderzoek uit en ondervroegen een aantal spelers die in de deal betrokken waren. Aan de hand van hun bevindingen werd er dus een inval gedaan bij beide clubs en werden delen van de boekhouding in beslag genomen. Hiermee kwam de Italiaanse krant La Repubblica mee naar buiten.