'Club Brugge wil stunten met ex-speler Liverpool en Engels international'

Heel erg opvallend transfernieuws vanop Jan Breydel, waar Club Brugge aast op een absolute cultspits.

In de zoektocht naar nieuwe spitsen is Club Brugge het gaan zoeken in Engeland, waar het leuke zaakjes probeert te doen.

Transfervrij

Zo staat volgens Het Nieuwsblad nu ook Andy Carroll op het verlanglijstje. De 33-jarige aanvaller is transfervrij, want zijn contract bij West Bromwich Albion loopt af.

Carroll speelde in het verleden bij de top van Engeland en de gewezen Engelse international zou nu dus voor een opvallende stap kunnen staan.