Beerschot legt middenvelder voor 2 jaar met optie voor een extra jaar vast

Beerschot heeft zich versterkt met een centrale middenvelder. Ibrahim Alhassan komt transfervrij over en tekent voor 2 jaar met een optie voor een extra jaar.

Ibrahim Alhassan is een nieuwe versterking voor Beerschot. De 25-jarige Nigeriaan komt over van CD National. Daar speelde hij 4 seizoenen, waarvan 2 jaar op het hoogste niveau. Daarvoor speelde hij 1 seizoen voor Austria Wien. Alhassan is een centrale middenvelder. Hij tekent tot 2024. Ook is er een optie voor een extra jaar.

"Alhassan is een speler met heel wat fysieke présence", vertelt technisch manager Sander Van Praet. "Hij is ook heel comfortabel aan de bal. Het is een profiel dat we nog niet hadden." Alhassan vult aan: "Ik voel inderdaad heel graag de bal. Maar ik ben ook heel agressief in de pressing en het volgen van de man. Ik kan me goed vinden in het spelsysteem van de coach. Voor mij is dit een nieuwe goede stap in mijn carrière."