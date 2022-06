Dan toch geen deal? 'Onderhandelingen tussen Club Brugge en Stoke City afgesprongen'

Gisteren gingen de geruchten de ronde (en die werden ook bevestigd) dat clutspits Andy Carroll medische testen aan het afleggen was bij Club Brugge.Vrijdag werd echter geoordeeld dat de testen niet goed genoeg waren.

Daarna leek het in kannen en kruiken dat Club met Afobe toch nog een Engelse spits zou aantrekken. De jeugdspeler van Arsenal die ondertussen bij Stoke City zit, zou eerstdaags zijn contract tekenen in Brugge.

Maar volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic zou de deal dan toch zijn afgesproken. Club en Afobe zouden zelf al een overeenkomst hebben gehad over zijn loon maar de onderhandelingen tussen de clubs verliep toch stroever dan verwacht.

Benik Afobe transfer from #SCFC to Club Bruges has broken down at last moment. Striker heading back to UK. 2 year permanent deal was agreed, medical done, but no longer going ahead.



