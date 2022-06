Meteen na monsterzege tegen AA Gent maakt Westerlo verlenging sterkhouder bekend

Het is een positieve vrijdag geweest voor KVC Westerlo.

De promovendus won in een oefenduel overtuigend van AA Gent met 6-2 en enkele uren later maakten ze bekend dat ze een sterkhouder definitief zullen overnemen.

De aankoopoptie op de 21-jarige Slowaak Jan Bernat wordt immers gelicht door De Kemphanen. Het afgelopen seizoen werd Bernat gehuurd door Westerlo. De aanvallende middenvelder liet zich opmerken met 9 doelpunten en 4 assists in 1B. Daarvoor was hij voor MSK Zilina al goed voor 3 doelpunten en een assist in de voorronde van de Conference League.

Een stevige aankoop dus voor Westerlo. De marktwaarde van Bernat wordt op 700.000 euro geschat, al kan dat komend seizoen wel snel de hoogte in gaan. Bernat heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025.