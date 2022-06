Turkse Westerlo-voorzitter koestert nog grote ambities: "Op een dag groepsfase Europese competitie bereiken"

Eén wens van de Turkse voorzitter van Westerlo is al in vervulling gegaan. In een Europese competitie uitkomen is een volgende wens. Al hoeft dat niet onmiddellijk te gebeuren.

Oktay Ercan spreekt in Gazet van Antwerpen over zijn investering in de Kempense voetbalclub. "Westerlo is voor mij een hobby. Maar dan wel eentje die ik op een ­professionele manier wil ­benaderen. Of je nu gaat vissen of jagen of je leidt een voetbalclub, je doet het met veel passie en ­plezier."

Meer aandacht voor titel in Turkije

Mede door het werk van vicevoorzitter Hasan Cetinkaya, die vroeger technisch directeur was bij Fenerbahçe, volgen ze in Turkije op de voet hoe het Westerlo vergaat. "De prestaties van Westerlo duiken regelmatig in de sportkranten op. En toen we de titel in 1B pakten, kwam dat aan bod in de lokale en nationale media. Ik denk zelfs dat we in Turkije meer aandacht kregen dan in België."

Hoe zit het met de verwachtingen voor het nieuwe seizoen? "We houden de voetjes op de grond. We willen vooral een ploeg zijn met een goede team­spirit en goed voetbal brengen. Mijn droom is om op een dag met ­Westerlo de groepsfase van een Europese competitie te bereiken."

Blijven investeren

Al loopt Oktay Ercan niet te hard van stapel, hij wil gerust geduld tonen. "Misschien is dat nog niet voor dit seizoen, maar je moet dromen hebben. Daarom zullen we de ­komende jaren blijven investeren in de club en de infrastructuur om een goede omgeving te creëren."