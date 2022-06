Voormalige trainer Standard & Cercle Brugge verlaat België voor avontuur in Algerije

José Riga (ex-Standard & Cercle Brugge) verlaat het Belgische URSL Visé en tekent een contract bij het Algerijnse JS Kabylie.

José Riga heeft een nieuw avontuur beet. De 64-jarige Luikenaar was inmiddels al drie jaar lang trainer bij URSL Visé, een ploeg in eerste nationale. In het verleden trainde Riga clubs als Mons, Standard, Charlton, Metz en Cercle Brugge. Het wordt voor Riga dus de tweede keer dat hij een ingaat op een Afrikaans avontuur. Hij was al eens vier wedstrijden trainer van Club Africain in Tunesië.

Afgelopen seizoen eindigde JS Kabylie, de nieuwe club van José Riga, op de tweede plek in de rangschikking. Ze moesten enkel Belouizdad nog voorlaten. Daar moet de ervaren Belgische trainer dus in de loop van komend seizoen verandering in brengen. De laatste landstitel voor Kabylie dateert inmiddels ook al uit 2008. In 2021 wonnen ze wel nog de Algerijnse League Cup.