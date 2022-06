🎥 Andy Najar, ex-Anderlecht, solliciteert voor de misser van het jaar

29 jaar is Andy Najar ondertussen. De Hondurees maakte 2013-2020 het mooie weer bij Anderlecht, maar kampte ook met vele blessures waardoor hij zich nooit helemaal kon doorzetten.

Sinds maart 2021 speelt hij terug bij DC United in de MLS. Afgelopen nacht stond de wedstrijd tegen Nashville SC op het programma. Deze werd met 1-3 verloren, maar het meest memorabele moment van de avond was de misser van Najar. Na een prachtige actie vergeet hij gewoon tegen de bal te schieten.

Happens to the best of of us 😅 pic.twitter.com/8nAmoP6stV