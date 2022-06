Topcontract ligt klaar, Antwerp duwt door voor Alderweireld en wil hem deze week nog binnenhalen

Rode Duivel Toby Alderweireld staat dichtbij een contract met Antwerp. De flirt is nu toch wel al weken aan de gang, maar er lijkt schot in het dossier te komen.

Volgens Het Nieuwsblad gaan de onderhandelingen met zijn club, Al Duhail, de goeie kant op. De Qatarese club wou hem niet laten vertrekken, want ze willen de Aziatische Champions League winnen. Er is wel nog een verschil tussen vraag en aanbod, maar niet onoverkomelijk. Al Duhail betaalde 13 miljoen euro voor Alderweireld aan Tottenham, maar dat bedrag wil The Great Old natuurlijk niet benaderen.

Alderweireld zelf heeft ook zijn zinnen gezet op een terugkeer naar zijn geboortestad en er ligt een topcontract klaar voor de 33-jarige verdiger. Hij zou er graag al bij zijn op stage in Oostenrijk volgende week.