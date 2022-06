KV Mechelen trekt met een bijna volledige kern op stage

KV Mechelen is vandaag op stage vertrokken naar Nederland. Hun uitvalsbasis het Alkmaar. Met een bijna volledige kern kunnen ze zich optimaal voorbereiden op de competitiestart.

Na de eerste trainingsweek ziet KV Mechelen twee spelers terugkeren net op tijd voor de stage naar Alkaar. Waar ze tot en met vrijdag zullen verblijven. Zo zijn Walsh en Gouet terug van de partij die nog interlandverplichtingen hadden en daardoor wat langer vakantie kregen.

Mrabti is er alvast zeker niet bij. De middenvelder liep een zware knieblessure op en de exacte schade moet nog vastgesteld worden. Het lijkt er wel op dat zijn kruisbanden zijn geraakt dus de kans is groot dat een operatie noodzakelijk is.

Ondanks de vele transfergeruchten is Nikola Storm nog steeds van de partij bij KV Mechelen. Hij vertrekt gewoon mee op stage in afwachting van een eventuele transfer.