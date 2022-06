Zelfzekere Antwerp-aanwinst laat zich niet gek maken: "Zo gaat het in het leven: je moét presteren"

Vincent Janssen stond dinsdag voor het eerst op het trainingsveld. Van de Mexicaanse zon in de malse, Belgische regen. Bienvenido, Vincent! Tijdens zijn persvoorstelling maakte de Nederlander een erg zelfzekere indruk. "Ik kom hier om mijn naam op de kaart te zetten."

Wat meteen opviel: Vincent Janssen laat zich niet gek maken. Ook niet door de forse financiële inspanning die voorzitter Paul Gheysens leverde om de Nederlandse international binnen te hengelen. "Extra druk? Nee, zo voel ik dat zeker niet aan. Natuurlijk worden er dingen verwacht van me, dat besef ik maar al te goed. Uiteraard horen daar doelpunten bij, maar ik moet ook op andere manieren belangrijk gaan worden voor het team. Ik weet dat ik moét presteren, en dat is ok. Zo gaat het immers overal: jullie moeten een mooi stukje afleveren, ik moet doelpunten maken. Hoeveel? Daar plak ik nooit van tevoren een target op, dus ook deze keer niet."

Vincent Janssen moet komend seizoen de concurrentiestrijd voeren met topschutter Michael Frey, de enige Antwerp-speler die vorig seizoen vlot de weg naar doel vond. Dinsdag beschreef de spits van Oranje zijn voornaamste kwaliteiten als volgt: "Ik ben een sterke spits. Balvast, goed in de combinatie. Bovendien kan ik met beide benen scoren."

Topschutter Eredivisie

Dat Janssen de nodige adelbrieven kan voorleggen, staat buiten kijf. De aanvaller speelde voor gerenommeerde ploegen als Tottenham en Fenerbahçe. In 2015-2016 kroonde hij zich bij AZ tot topschutter in de Eredivisie, met 27 goals. Dat die topschutterstitel geen garantie op slagen is in de Jupiler Pro League, werd in het verleden al meermaals bewezen. "Nou, dat weet ik niet... Hier zijn de voorbije jaren toch ook heel wat Nederlanders die wél belangrijk zijn geweest voor hun team. Daar maak ik me geen zorgen over. Ik kom hier om mijn naam op de kaart te zetten."