Done deal: Witsel naar Altético Madrid voor één (of twee) seizoen(en)

Alles is getekend en het is gewoon wachten op de officiële aankondiging: Axel Witsel heeft zijn droomtransfer naar Atlético Madrid beet.

Het was al weken duidelijk dat het wel in orde ging komen, maar nu zijn ook alle paperassen helemaal afgerond. Witsel tekent een contract voor één jaar bij de Spaanse grootmacht, met optie op een tweede. Of hij er volgend seizoen nog mag blijven, hangt dus helemaal van zijn prestaties dit seizoen af.

Witsel heeft al langer gezegd dat hij nog twee of drie jaar op topniveau mee kan. Eerder liet hij ook optekenen dat hij daarna nog wel een avontuur bij Standard zou zien zitten. Maar het is afwachten of dat er ook nog van komt. In ieder geval is hij gemotiveerd om er een succes van te maken, want hij wil ook met de Rode Duivels nog iets laten zien.