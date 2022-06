Manchester United probeert in extremis Feyenoord-transfer van Lyon af te snoepen (en Club Brugge bood duidelijk veel te weinig)

Volgens Fabrizio Romano, transferexpert bij uitstek, probeert United de deal nog naar hun kant te trekken. Ze praten met Feyenoord over de transfer. Die gingen van Lyon 15 miljoen krijgen voor hun jeugdproduct, maar mogelijk bieden de Engelsen nog meer.

De linksback stond al op het punt naar Lyon te vertrekken, maar er zou dus een kink in de kabel kunnen komen. Malacia stond ook in de belanstelling van Club Brugge, dat vorige zomer een bod van zes miljoen uitbracht. Maar dat werd geweigerd. Feyenoord krijgt daarin nu gelijk.

Excl: Manchester United are trying to hijack Tyrell Malacia deal! After full verbal agreement with OL, Man Utd jumped into it before it was signed. 🚨🇳🇱 #MUFC



Talks with Feyenoord to reach an agreement, Dutch sources confirm.



Detail: Malacia has same agents as Frenkie de Jong.