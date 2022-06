OFFICIEEL: Seraing plukt verdediger weg bij Saint-Etienne

Maandag stelde Seraing met Marvin Tshibuabua een nieuwe aanwinst voor.

Marvin Tshibuabua komt over van Saint-Etienne, waar hij bij het tweede elftal speelde. Tshibuabua is een 20-jarige centrale verdediger die Frans jeugdinternational was.

Tshibuabua arriveerde maandag bij Les Métallos en trainde meteen mee met de groep. "Voor mij is dit de eerste ervaring in het buitenland, maar ik ben iemand die zijn plan kan trekken. Ik heb heel veel zin om dit avontuur aan te gaan. Seraing is een mooie uitdaging voor mij", gaf de jonge Fransman aan.

Tshibuabua komt transfervrij over naar Seraing, waar hij een contract ondertekende voor twee seizoenen (+ optie).