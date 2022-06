DONE DEAL: 1B-club gaat er vol voor, na Feyenoord-speler nu ook versterking uit Bundesliga

Het wordt hard tegen onzacht het komende seizoen. In 1A, maar ook in 1B. Of moeten we de Challenger Pro League zeggen?

KMSK Deinze is alvast volop bezig met het afspeuren van de markt om geen mal figuur te slaan op het tweede niveau. Als het even kan, dan wordt gestreden om promotie naar de Jupiler Pro League. Met David Winke hebben ze nu ook een centrale verdediger in huis gehaald. Welkom, David Winke! 🧡🖤



De Duitse centrale verdediger tekent een contract voor 2 seizoenen plus optie ✍️



Meer info via https://t.co/a67GGFJU2P#Together818 pic.twitter.com/B7QAdDOrkJ June 29, 2022 De 22-jarige Duitser komt transfervrij over van FC. Köln en tekende voor twee seizoenen, met optie op nog een derde jaargang. De voorbije dagen werden met El Bouchataou (Feyenoord) en de Spaanse keeper Nacho Miras nog al enkele toptransfers gerealiseerd.