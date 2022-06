Union haalt ex-Rode Duivel als keeperstrainer

Logan Bailly, in een niet zo ver verleden nog doelman bij de Rode Duivels, gaat de staf van Karel Geraerts vervoegen. Bailly wordt er de nieuwe keeperstrainer.

Bailly vervangt Laurent Deraedt, die samen met Felice Mazzu naar de buren van Anderlecht verhuisde. Union kwam in zijn zoektocht uit bij de ex-doelman van onder meer Genk, Mönchengladbach en OHL.

Voor de ex-Rode Duivel is het zijn tweede opdracht in een technische staf. Eerder was hij als keeperstrainer actief bij de Luxemburgse club Differdange. Daar had hij nog één jaar contract, maar de vice-kampioen kon hem overtuigen.