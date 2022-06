OFFICIEEL: Bruno is een Kerel en reageert al meteen op zijn transfer

KV Kortrijk heeft de komst van Massimo Bruno nu ook officieel kenbaar gemaakt. De voormalige aanvaller van onder meer RSC Anderlecht en RB Salzburg heeft een contract voor drie seizoenen getekend.

We schreven eerder vandaag al dat KV Kortrijk en Massimo Bruno een akkoord hadden. Ondertussen is de deal ook officieel gemaakt door de Kerels. De 28-jarige aanvaller tekende een contract voor drie seizoenen in het Guldensporenstadion.

"Ik ben heel blij om terug in België te zijn en ben klaar om te vechten voor deze kleuren", reageert Bruno kort op de sociale media van KVK. De aanvaller was de voorbije maanden actief bij Bursaspor in Turkije, maar zag daar geen toekomst meer.