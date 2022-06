Esposito bevestigt nu zelf ook nakende transfer: "Ik wil niet wachten, maar spelen"

Sebastiano Esposito gaat voor RSC Anderlecht voetballen. Dat heeft de Italiaanse aanvaller dan wel niet met zoveel woorden gezegd, maar wie tussen de lijnen kan lezen...

De deal is zo goed als rond. Sebastiano Esposito was enkele dagen geleden zelfs al in Brussel om de medische proeven af te leggen. De punten en komma's worden momenteel op de correcte plaatsen gezet vooraleer de huurtransfer officieel zal worden gemaakt.

"Ik ben nog jong, maar ik wil niet langer wachten", bevestigt Esposito zijn nakende transfer in de Italiaanse media. "Ik wil spelen. Ik zou dat natuurlijk liefst bij Internazionale FC doen, maar ik denk dat ik een buitenlands avontuur zal beleven. Al is het natuurlijk wel de bedoeling om uiteindelijk terug te keren naar Italië."