Anderlecht past programma aan en zal dan toch oefenen tegen Roda JC

Anderlecht zal zaterdag dan toch een oefenduel spelen tegen Roda JC. De lokale autoriteiten in Kerkrade hadden de wedstrijd omwille van veiligheidsoverwegingen verboden.

Bij paars-wit zaten ze met de handen in het haar, zeker nadat ook de geplande oefenwedstrijd tegen Almere wat later werd verboden. Via de clubkanalen laat Anderlecht weten dat zaterdag op Neerpede (achter gesloten deuren) zal gespeeld worden tegen Roda JC. Via Mauve TV kunnen fans de match volgen.

Van 6 tot 12 juli gaat de ploeg van Felice Mazzu op stage naar Horst. Tijdens die stage staan oefenduels tegen het Deense Nordsjaelland (9 juli) en Helmond Sport (12 juli) op de agenda.

Paars-wit sluit de voorbereiding op 16 juli af met een galawedstrijd tegen Olympique Lyon.