Ex-Club Brugge-aanvaller ziet toptransfer in het water vallen

Het worden nog spannende weken voor Arnaut Danjuma. De aanvaller kende een topseizoen bij Villarreal en wilde dat verzilveren. West Ham wou hem binnenhalen, maar vindt zijn looneisen te hoog.

Danjuma haalde de halve finales van de Champions League met Villarreal en had daar een groot aandeel in met zes goals en drie assists. In de competitie scoorde hij ook tien keer. Dat ontging West Ham niet, dat 40 miljoen euro voor hem veil had.

Maar in Engeland klinkt het nu dat de Hammers afhaken op zijn looneisen. Al zou Danjuma er geen problemen van maken om nog een jaar bij Villarreal te spelen. West Ham heeft zijn pijlen intussen al op andere aanvallers gericht.