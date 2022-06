OFFICIEEL: Westerlo huurt Malinese spits van Red Bull Salzburg

Westerlo heeft een versterking voor het offensieve compartiment beet. De 19-jarige Nene Dorgeles moet voor meer concurrentie zorgen in de aanval van de Kemphanen. De jonge Malinees wordt voor één seizoen gehuurd van Red Bull Salzburg.

Nene Dorgeles (19) heeft al drie caps voor Mali op de teller. De jonge spits maakte in januari 2021 de overstap naar Red Bull Salzburg. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Liefering, na nieuwjaar was Ried de tijdelijke bestemming. In 48 wedstrijden in het Oostenrijkse profvoetbal was de Malinees goed voor twaalf doelpunten en veertien assists.

Met Nene Dorgeles heeft Westerlo-coach Jonas De Roeck er zijn gewenste offensieve versterking bij. De Kemphanen huren de aanvaller voor één seizoen. Er werd geen aankoopoptie opgenomen in de huurovereenkomst.

Bij Westerlo, dat doorgaans met twee centrumspitsen speelt, moet Dorgeles de concurrentie aangaan met Erdon Daci, Lyle Foster, Kyan Vaesen, Fernand Goure en Igor Vetokele.