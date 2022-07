Antwerp pakt groots uit met nieuwe hoofdsponsor: "Nieuwe mijlpaal"

Bij Royal Antwerp FC zijn ze stilaan klaar voor het nieuwe seizoen. En daar hoort nu ook groot nieuws bij.

Antwerp heeft namelijk een nieuwe hoofdsponsor in huis gehaald. De club gaat in zee met BetFIRST en dat voor een vijfjarige overeenkomst.

Ghelamco - het bedrijf van sterke man Gheysens - blijft uiteraard ook aan de club verbonden, laat Antwerp weten.

“We zijn enorm trots dat we met betFIRST één van de grootste sponsordeals uit de geschiedenis van de club hebben kunnen realiseren. Samen met de familie Gheysens en Ghelamco zal betFIRST de ontwikkeling van Royal Antwerp FC verderzetten om zo onze ambities waar te maken."

"Dit is een nieuwe mijlpaal in de snelle ontwikkeling van Stamnummer 1. We zijn enthousiast om onze Rood-Witte community kennis te laten maken met de verschillende aspecten van dit unieke partnership”, aldus Dirk Van Oekelen, Chief Operations Officer van RAFC, op de webstek van Antwerp.