Beroep levert niets op: Vanhaezebrouck blijft 3 speeldagen geschorst (waarvan 2 met uitstel)

Dat Hein Vanhaezebrouck niet op zijn mond gevallen is, weten we al even. Maar nu komen zijn uitspraken als een boemerang terug in zijn gezicht.

Want de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal oordeelde dat Hein Vanhaezebrouck zijn boekje te buiten ging toen hij scheidsrechtersbaas Betrand Layec op de korrel nam. Toen hij tegen Racing Genk een rode kaart kreeg, riep hij in de catacomben dat het een schande was (gecombineerd met enkele andere dingen) en ging hij fel tekeer. Daarvoor krijgt hij nu ook in beroep één speeldag schorsing. Maar het gaat verder want in Het Laatste Nieuws zei Vanhaezebrouck onder meer dat Layec een grote leugenaar was. Volgens De Raad vielen die uitspraken niet onder vrijheid van meningsuiting en dat levert hem 2 speeldagen voorwaardelijk op. Dat betekent dat Hein Vanhaezebrouck niet op de bank zal zitten bij AA Gent de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen Standard.