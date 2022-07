Kortrijk-aanvaller op weg naar Servische uitleenbeurt

In 2020 streek hij neer in de Jupiler Pro League bij KV Kortrijk maar voorlopig kon hij nog geen potten breken.

De 23-jarige Mohamed Badamosi kwam in oktober 2020 over van FUS Rabat maar kon niet doorbreken bij KVK. Met slechts 33 wedstrijden achter zijn naam in alle competities is hij nog geen schot in de roos gebleken. Daarom gaat hij elders op zoek naar speelminuten.

Op zijn positie in de aanval, die tot zijn meniscusblessure in december werd ingenomen door Habib Gueye, is de concurentie niet min. Volgens Het Laatste Nieuws trekt Badamosi daarom naar Servië.

Het zou gaan om een uitleenbeurt aan FK Čukarički. Daar zal de Gambiaanse aanvaller een ploeg vinden die vorig jaar derde werd in de Servische competitie, op een straat afstand van Partizan en Rode Ster Belgrado.