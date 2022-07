Ex-ploegmaat legt uit waarom elke Belgische topclub Nielsen wil: "Ik heb hem gezegd om op de zes te gaan spelen"

Casper Nielsen is de man waarrond dé Belgische transfersoap van de zomer draait. De 28-jarige Deen was vorig seizoen hét belangrijkste puzzelstuk in de succesploeg van Union. Deze zomer wil zowat elke grote Belgische club hem binnenhalen.

Club Brugge deed al een concreet bod, met Gent is Union rond en zowel Antwerp als Anderlecht houden de situatie ook nog in het oog. Nielsen is hot. Sebastien Pocognoli kijkt daar niet van op. "Toen ik naar Union kwam, speelde Casper nog als nummer tien. Ik adviseerde hem lager te gaan spelen. Op de zes kan hij een topcarrière maken, daar was ik toen al van overtuigd", zegt hij in HLN.

Nielsen is beter als hij het spel voor zich heeft en zijn loopacties vooruit kan maken. Maar hij heeft nog een extra dimensie aan zijn spel toegevoegd. ''Qua mentaliteit is er niks op aan te merken", zegt Pocognoli. ''Hij werkt keihard, ook op training. Hij is heel erg veelzijdig. Kan lopen, werken, creatief zijn, coachen... Qua leiderschap is hij enorm gegroeid. Je hebt twee type leiders. Zij die roepen en zij die met hun mentaliteit en uitstraling de kar trekken. Casper behoorde voorheen tot die laatste categorie, maar heeft daar nu een stem aan toegevoegd."