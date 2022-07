Antwerp maakt indruk tegen jong KV Mechelen, nieuwkomers scoren in ferme overwinning

Royal Antwerp en KV Mechelen speelden op zaterdagnamiddag een interessante oefenwedstrijd tegen elkaar.

Antwerp haalde daarbij uit tegen Mechelen en won de wedstrijd uiteindelijk met 4-0. Met een grote rol ook voor de nieuwkomers.

4-0

In de eerste helft was het aanwinst Scott die The Great Old op voorsprong had gebracht, in de tweede helft kon Janssen vanop de stip ook scoren.

Benson en Miyoshi zorgden voor de twee anderen doelpunten tegen een jeugdig KV Mechelen in een match van twee keer een uur.