Antwerp sluit deal met betFIRST, maar in 2025 zou de nieuwe wet van Van Quickenborne actief worden

Antwerp maakte gisteren bekend dat betFIRST de komende vijf seizoenen de hoofdsponsor wordt van de club. Maar tegen 2025 zou er een volledig verbod op gokreclame in het voetbal komen volgens het wetvoorstel van Vincent Van Quickenborne.

''Daar is ook een groot draagvlak voor", aldus Katleen Peleman van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, gokken en gamen, in HLN. ''Het is aangetoond dat gokreclame mensen triggert en gokken normaliseert. Wij betreuren dat er alsnog zulke sponsorcontracten worden afgesloten. Dit toont aan dat je niet op zelfcontrole van de goksector moet rekenen. Op deze manier gaat men in tegen de geest van de wet."

Bij betFIRST benadrukken ze dat het akkoord er al was voor er sprake was van het wetvoorstel. Op het kabinet van Van Quickenborne stelt men ten slotte duidelijk dat de duurtijd van het contract in conflict is met de uitgewerkte regeling.