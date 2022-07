Geen tweede kans dus... Anderlecht gaat overbodige middenvelder verkopen

Er zal dus toch geen tweede kans komen voor Michel Vlap bij Anderlecht. De Nederlander speelde vorig seizoen op uitleenbasis voor Twente en die willen hem nu ook definitief overnemen.

Dat is geen slecht nieuws voor Anderlecht, dat het geld goed kan gebruiken. Anderlecht betaalde in 2019 nog meer dan zeven miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, maar dat geld gaan ze er niet meer voor krijgen. Naar verluidt is Twente bereid om twee miljoen euro op tafel te leggen.

De 25-jarige Vlap is ook in beeld bij Fortuna Sittard, maar zijn voorkeur zou uitgaan naar Twente. Wel zou Anderlecht zo van een zwaar contract afgeraken. Komende week zou het dossier in orde moeten komen.